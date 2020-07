Riaperto il campo di calcio a sette di Bardonecchia

La Polisportiva Bardonecchia, in ottemperanza al decreto della Regione Piemonte n. 82 del 17 luglio 2020, che ha autorizzato la ripresa degli sport di contatto, ha riaperto il campo di calcio a sette in erba sintetica all’aperto di via Mallen 1, attiguo al Palazzetto dello Sport e alla Piscina.

L’associazione sportiva dilettantistica (ASD), presieduta da Marco Marino, fiduciaria del Comune di Bardonecchia per la promozione delle attività sportive sul territorio, ha tempestivamente provveduto, nel pieno rispetto delle disposizione governative e regionali per il contenimento della pandemia da COVID-19, a regolamentare l’accesso alla struttura sportiva, specificando, che è sempre obbligatorio prenotare, a mezzo whatsapp 351.5117644 e che l’ingresso all’impianto è consentito, per turni di un’ora, dopo il rilievo della temperatura corporea, ad un massimo di 26 persone.

Il campo sarà utilizzabile, sempre su prenotazione, a pagamento, dalle ore 9 alle 11, ad ingresso gratuito dalle 11 alle 13 e dalle 14.15 alle 18.15, e a pagamento dalle ore 18.30.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al 351.5117644.