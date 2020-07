Piazza Bernini il "buco nero" della mobilità dolce: l'attraversamento ciclopedonale è una groviera

Nella Torino che promuove a gran voce la mobilità dolce rispetto all'utilizzo esasperato dell'automobile e lo fa con interventi concreti o cambi di viabilità, piazza Bernini rappresenta un buco nero. Una sorta di cortocircuito in cui i nuovi spazi delineati dai lavori appena effettuati fanno da contrasto con buche e toppe raffazzonate sia sulla pista ciclabile che sull'attraversamento pedonale.

Basta percorrere una volta l'attraversamento, passando da parte a parte di corso Tassoni, per rendersi conto del paradosso: da un lato i lavori appena effettuati su corso Francia durante la ridisegnazione dei controviali con limite a 20 chilometri orari, con scivoli per le bici e i monopattini e posti auto spostati al centro della carreggiata in piazza Bernini, dall'altro buche profonde, sanpietrini mancanti e asfalto di colore diverso rispetto all'originale manto stradale.