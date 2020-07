Collegno, 7 km di sicurezza per 1200 ciclisti

“Continuano i progetti di Collegno che promuovono la ciclabilità e l’uso alternativo all’auto. Li portiamo avanti invitando tutti gli utenti della strada a rispettarsi e condividere gli spazi, diminuendo drasticamente la velocità delle automobili e il rischio per pedoni e utenti deboli potenziando le zone 30 e mettendo in sicurezza tratti ciclabili, come le rotonde, che possono essere pericolose per chi si muove in bici - ha dichiarato l’assessore Gianluca Treccarichi -. Dobbiamo trasformare le nostre strade in moderne vie di collegamento attrezzate per tutti gli utenti. È un disegno strategico che fa bene all'ambiente, riduce l'inquinamento, stimola l'economia locale e di prossimità e promuove il benessere psicofisico, insomma un investimento non una spesa”.