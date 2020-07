A Palazzo Reale prima edizione della rassegna "One location", il set come protagonista del film

L’insistenza su un luogo per accomunare il cinema alla scena di un teatro. I dialoghi si rincorrono, i personaggi si susseguono, la tragedia e la farsa si sfiorano per poi avviarsi su strade differenti. È la commedia della vita che si materializza nelle mille forme di un racconto. Così nasce la mini rassegna "One location" che propone a "Cinema a Palazzo" tre film dove la storia si dipana nello stesso luogo: «Abbiamo selezionato tre film della storia del cinema il cui set è unico e parte della storia stessa. Il set come ulteriore protagonista del film» spiega il direttore artistico Fulvio Paganin. Seguiranno altri cicli: uno dedicato al razzismo, uno al femminile, uno al concetto di tempo e uno ai luoghi.