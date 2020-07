Da Fondazione Crt 4 milioni di euro a 336 progetti del territorio per la ripartenza nella fase 3

Fondazione CRT ha assegnato 4 milioni di euro a 336 progetti del territorio per la ripartenza nella Fase 3: sono i risultati della prima sessione 2020 delle richieste ordinarie di contributi – ovvero non rientranti in alcun bando specifico della Fondazione – presentate da enti non profit attivi in Piemonte e Valle d'Aosta.





“Accanto agli interventi messi prontamente in campo per far fronte all’emergenza sanitaria, Fondazione CRT continua a sostenere tutte quelle iniziative e quei soggetti che, seppur messi a dura prova durante il lockdown, rappresentano l’ossatura del tessuto sociale e culturale dei territori di riferimento, contribuendo alla tenuta stessa delle comunità”, dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.





“Fondazione CRT ha rivolto particolare attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale dei progetti, alla capacità delle associazioni di fare networking, al coraggio di esplorare strade nuove, anche attraverso lo sviluppo di nuovi modelli operativi e l'apertura al digitale: si tratta di skill fondamentali e sempre più strategici nel nuovo mondo ‘post-Covid’”, afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci.





Welfare e Territorio

In particolare, per l’area Welfare e Territorio la Fondazione CRT ha deliberato 146 contributi per oltre 1,3 milioni di euro a sostegno di una pluralità di interventi, quali: il progetto “giocAosta 2020 - mettersi in gioco per una nuova socialità”, il “Festival della tv e dei nuovi media 2020” di Dogliani, quest’anno incentrato sui “temi caldi” del surriscaldamento globale e della sostenibilità ambientale; nell’ambito della Protezione Civile un contributo va al Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Cuneo e Fossano per la prosecuzione del progetto formativo “droni” che, per il 2020, “sbarca” nelle province di Alessandria e Torino, mentre l’Associazione nazionale Polizia di Stato della sezione di Ivrea potrà realizzare un campo per l’addestramento alle catastrofi per operatori e unità cinofile di Protezione Civile. Numerose anche le iniziative di volontariato sostenute dalla Fondazione CRT: in particolare, il progetto “800-767-800 numero verde anziani - Emergenza COVID19” dell’Associazione uscire insieme Onlus Cuneo per il supporto psicologico alle fasce più fragili e l’iniziativa “Cittadini digitali: percorsi di autonomia e protagonismo sul territorio” della cooperativa sociale ORSO di Torino.

Ricerca e Istruzione

Per l’area Ricerca e Istruzione sono stati approvati 120 contributi per oltre 2,1 milioni di euro: circa 1,1 milioni di euro agli enti del territorio e 1 milione di euro per i progetti di ricerca degli Atenei.

Fondazione CRT sostiene, ad esempio, manifestazioni di rilievo come “View Conference”, appuntamento di casa alle OGR, e il festival Utopian Hours organizzato dall’associazione Torino Stratosferica; attività che uniscono l’aspetto accademico allo sviluppo del territorio come la scuola estiva in Project Management nella valorizzazione delle risorse culturali ed enogastronomiche locali organizzata dall’Università del Piemonte Orientale e attività di ricerca di realtà di eccellenza, quali la Fondazione Ricerca Molinette, l’Istituto zooprofilattico e gli istituti del CNR che operano sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta: alcuni dei progetti finanziati sono finalizzati a comprendere il fenomeno SARS-CoV-2. Fondazione CRT sostiene anche progetti di innovazione tecnologica nel settore dell’alimentazione e dell’agricoltura locale, nel campo della ricerca oncologica e, più in generale, in ambito medico. Tra i progetti didattici spicca quello per il contrasto alla dispersione scolastica realizzato dall’associazione ASAI, cui si affiancano numerose iniziative diffuse sul territorio finalizzate all’inclusione e al sostegno di studenti con bisogni educativi speciali. Particolare attenzione è stata rivolta ai progetti focalizzati sulla programmazione di attività in orario extra scolastico, che hanno il duplice scopo di accrescere le capacità relazionali dei bambini e di supportare le famiglie nella gestione del tempo extra scolastico, anche alla luce del complesso quadro attuale.

Arte e Cultura