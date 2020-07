Settimana sfortunata per chi si trova a usare la metropolitana. Un guasto informatico infatti ha letteralmente mandato in tilt la linea nella prima mattinata di oggi. Da e per stazione Fermi, dunque, ci si muove con i bus sostitutivi. Utilizzati oltre 20 veicoli.

Una situazione che va ad aggiungersi al fatto che, proprio da ieri, è bloccato il collegamento che da Porta Nuova arriva a Lingotto a causa dei lavori di completamento verso piazza Bengasi.