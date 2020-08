 Giornata di interventi per i volontari antincendi boschivi: da martedì raddoppiato il presidio con elicottero

Il sistema Antincendi boschivi della Regione Piemonte sta continuando ad operare per lo spegnimento dei numerosi incendi che si sono sviluppati in questi giorni, principalmente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ma ora pure in quelle di Alessandria e Vercelli. Anche oggi, accanto ai volontari Aib ed ai vigili del fuoco, è intervenuto l’elicottero regionale.