In Largo Borgaro un marciapiede groviera: “È un pericolo per tanti cittadini”

Un marciapiede groviera e per questo motivo pericoloso. La segnalazione arriva da Largo Borgaro e porta la firma dell’associazione Giustizia & Sicurezza: “Dopo diversi mesi il marciapiede è ancora privo di asfalto, pericoloso per tanti cittadini che vi transitano”.

In effetti, nei pressi di Largo Borgaro sono presenti la fermate del tram 3 e una chiesa, quella di Santo Volto. Luoghi quindi di passaggio, molto frequentati tanto dagli anziani quanto dai bambini.

“Abbiamo scritto alle istituzioni chiedendo che venga depositato l'asfalto in breve tempo, crediamo che i cittadini debbano poter transitare in tutta la città in piena sicurezza": lo dichiara Paolo Biccari, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza.