Bardonecchia, il Ferragosto è a tempo di musica

Un pomeriggio ferragostano di musica e festa a Bardonecchia all’interno della stagione estiva SCENA 1312, cartellone culturale, musicale e teatrale organizzata dal Comune di Bardonecchia e portata in scena dalla compagnia torinese Estemporanea, parte musicale e dall’Accademia dei matti, parte teatrale.

Si comincia con il Bellato/Pettigiani Duo che coinvolgerà tutto il pubblico attraverso la ritmica della Body Percussion, per continuare con l’atmosfera e il groove del bluesman italiano portati a Bardonecchia dalla Fly Blue’s: Zucchero Tribute Band. Si abbandonerà, quindi, momentaneamente il palco del Palazzo delle Feste per spostarsi nella centralissima Via Medail per un pomeriggio all’insegna del divertimento in musica.

Il “Bellato Pettigiani Acoustic Duo” nasce dall’unione dei due musicisti, che dopo numerose esperienze, partecipando a progetti altrui, fondono le loro peculiarità artistiche e i loro gusti musicali. Sono complementari e in perfetta sintonia, secondo le caratteristiche dei brani in esecuzione. Il concerto è accattivante, le improvvisazioni si alternano a parti stabilite, nulla è scontato, il virtuosismo delle chitarre e i colori delle percussioni rendono lo spettacolo trascinante e di forte intensità. Uno spettacolo di chitarra voce e percussioni, dove con l’ausilio di varie chitarre, di una stomp box, dell’effettistica elettronica e delle percussioni suonate con originalità senza mai sovrastare le qualità strumentali di Bellato, viene proposto un viaggio musicale dal Delta Blues alla sperimentazione, passando dalla musica caraibica al ragtime sino al jazz e molte altre forme espressive che mostrano il perfetto amalgama dei due musicisti. Le composizioni originali di Claudio Bellato e le riletture di Bellato e Maurizio Pettigiani, originario di Bardonecchia, evidenziano quanto attraverso la loro esperienza propongono tradizioni e culture antiche attualizzate e rivisitate fruibili da un pubblico non necessariamente costituito da esperti.