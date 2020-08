L’edizione speciale di Collisioni “Grazie” si conclude con il concerto di Gino Paoli e Danilo Rea

L’edizione speciale di Collisioni “Grazie”, voluta dal Festival insieme al Comune di Alba, si chiude domani - martedì 18 agosto - con il concerto di Gino Paoli e Danilo Rea. L'appuntamento è dalle ore 21.30 in piazza Cagnasso.



La rassegna, dedicata e rivolta a tutti i lavoratori che nei giorni bui dell’emergenza sono rimasti al loro posto in prima linea, ha visto susseguirsi sul palco Arturo Brachetti, J-Ax, Francesco Gabbani e Manu Chao.

Filippo Taricco, Direttore Artistico di Collisioni, commenta: "Per concludere l'emozionante avventura di GRAZIE domani ospiteremo, insieme al grande pianista Danilo Rea, uno dei padri della canzone italiana, Gino Paoli, che dall'alto dei suoi 85 anni con la sua piena forma e la sua voce potentissima ridefinisce il concetto di anziano. Eppure il pensiero del festival, in questa serata, andrà alla sofferenza di tutti quegli anziani che durante il lockdown sono vissuti nelle RSA, senza poter incontrare i parenti, senza potersi nemmeno toccare tra loro, senza poter scandire il tempo giocando a carte, morendo spesso soli".

"Con il personale delle cliniche a colmare quel vuoto di umanità e a far le veci di figli e parenti. Daremo la voce a tutti loro prima del concerto, per raccontare storie umane, emozioni di quei giorni, come un festival a mio giudizio dovrebbe fare. Crediamo che una comunità debba trovare momenti come questo per ricordare quel dolore, e per dire grazie a tutti quei volontari, infermieri, operatori che nei mesi drammatici hanno permesso alle cose di non crollare, distribuendo a casa la spesa, chiacchierando con i nostri anziani nelle cliniche, facendo loro coraggio in una situazione al limite del sostenibile. Il mio grazie va alla Regione Piemonte e a tutti i partner che ci hanno permesso di realizzare un'iniziativa a cui tenevamo davvero molto".

Martedì 18 agosto – ore 21.30

GINO PAOLI E DANILO REA

DUE COME NOI

Due come noi è un prezioso esempio di come due artisti assoluti possano interpretare in modo innovativo alcuni classici della storia della musica italiana. Sul palco solo un pianoforte e una voce. Ma unica la loro capacità di inseguirsi, smarcarsi e ritrovarsi su una strada che è quella delle canzoni più belle del nostro patrimonio.

Un evento intimo ed emozionante, che ripercorre la storia musicale italiana con duo d’eccezione: Gino Paoli uno dei più grandi cantautori italiani, e Danilo Rea, pianista jazz di fama internazionale.