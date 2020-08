A Carmagnola torna il festival letterario "Letti di notte"

Da martedì 8 a sabato 12 settembre, per il quinto anno consecutivo, torna “Letti di notte”, il Festival letterario di Carmagnola con scrittori e giornalisti nella location del cortile del Parco Cascina “La Vigna” in via San Francesco di Sales 188.

Gli scrittori risponderanno alle domande del pubblico e saranno disponibili per il firmacopie dei loro libri.

Serate a ingresso gratuito con ampio parcheggio e servizio ristorante e bar. In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo al coperto.

La Trattoria della Vigna è aperta tutte e cinque le serate della manifestazione. Per chi cena posto riservato nelle prime file. Per prenotazioni 338/2369343 oppure 011/2642136

Le fotografie delle serate verranno realizzate dal circolo fotografico La fonte di Carmagnola.

Il manifesto originale del Festival è disegnato da Angelo Ruta.