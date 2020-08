Nel Pinerolese arriva la rassegna cinematografica itinerante "Attraversare lo Specchio"

A partire dal 22 agosto, inaugura la rassegna cinematografica itinerante "Attraversare lo Specchio", che porterà in alcuni luoghi magici del pinerolese, quattro proiezioni all'aperto di pellicole su temi di richiamo per il territorio, abbinate a brevi documentari che raccontano i cambiamenti positivi venuti alla luce nel periodo di lockdown.

“Attraversare lo specchio” è il nome della serie di documentari diffusi sul web da marzo 2020 e realizzati dal documentarista Andrea Fenoglio. Il progetto, composto da brevi web doc che sono stati postati sulla pagina Facebook del Comune di Pinerolo, ha raccontato come in un periodo complesso come quello del lockdown, alcune persone abbiano saputo mettere in campo cambiamenti positivi, vere e proprie lezioni di vita nel momento più drammatico della pandemia: il panettiere che fa le consegne su una bici elettrica; il ragazzo che con la sua stampante 3D ha costruito moduli per adattare le maschere da sub ai respiratori dell’ospedale della città; la coordinatrice dell'unità intensiva cardiologica dell’Ospedale di Pinerolo che racconta le difficoltà, la solitudine dei pazienti affetti da Covid-19 e mette l'accento sull'importanza del senso di comunità; la testimonianza del Vescovo Derio Olivero tornato a casa dopo aver visto in faccia la morte a causa del Covid-19.

Il progetto va ora avanti, cercando di coinvolgere l'intero territorio pinerolese attraverso l'organizzazione di una rassegna cinematografica itinerante, che ha l’intento di avvicinare la comunità ai processi di cambiamento in atto. La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita, previa prenotazione ai numeri telefonici riportati per ogni evento.

"Attraversare lo Specchio" scende in piazza e associa i suoi brevi documentari a film popolari capaci di parlare di temi centrali per il futuro del territorio: sostenibilità, economia circolare, welfare generativo, resilienza, cooperazione, senso di comunità, economia relazionale.

Quattro appuntamenti in vari luoghi del pinerolese che vedranno presenti anche i protagonisti e i partner dei brevi documentari di “Attraversare lo specchio”: sabato 22 agosto si parte dal Rifugio Selleries - Val Chisone, con la proiezione di "Non ci resta che vincere” di Javier Fesser; sabato 5 settembre si continua presso il Rifugio Casa Canada - Val Lemina, con "Captain fantastic”; lunedì 7 settembre a Torre Pellice, presso il quartiere di San Ciò, andrà sugli schermi il film d'animazione “Wall-e”; infine, venerdì 11 e sabato 12 settembre, i documentari di "Attraversare lo Specchio" saranno a Pinerolo nel corso della Rassegna dell'Artigianato "Di-Stanze Artigiane" visibili sugli schermi di “Cinedehors” posizionati in centro storico.

I mini-doc verranno inoltre proiettati anche all’interno della programmazione del “Cinema in piazza 2020” area spettacoli Corelli (per info 3534096683 / cine.piazza.pinerolo@gmail.com) in associazione ai film in programma.

Ma non è tutto. “Attraversare lo specchio” divulgherà in questi mesi le proposte che emergeranno dai tavoli di lavoro istituiti dal “Consorzio Pinerolese Energia” all’interno del progetto “Ripartiamo insieme”. L’obiettivo è quello di rafforzare le connessioni tra le proposte dei tavoli e la cittadinanza, mettendo a disposizione uno strumento di interazione che faciliti la crescita qualitativa delle conoscenze sui temi del cambiamento.

Il progetto parte dalla consapevolezza che il pinerolese è un territorio in cerca di nuove prospettive e che, come tutte le aree “marginali” di cui è costellato il nostro Paese, cerca di uscire dalle secche della contrapposizione tra città, campagna e montagna, tra centro e periferia. Come afferma Antonio De Rossi, architetto, docente universitario e cittadino pinerolese, è necessario “Invertire lo sguardo. Guardare all’Italia intera muovendo dai margini, dalle periferie [...] Partendo dalla considerazione che l’Italia del margine non è una parte residuale; che si tratta anzi del terreno forse decisivo per vincere le sfide dei prossimi decenni”

"Attraversare lo Specchio" è un progetto realizzato grazie a: Fondazione Time2, Associazione Cinedehors, Città di Pinerolo, CISS, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, Asl to3, CPE, Consorzio Pinerolese Energia e il progetto “Ripartiamo insieme”, CAI Pinerolo, Unione Montana Valli Chisone e Germanasca; Cooperativa Tarta Volante - progetto “We Care welfare cantiere regionale”, Comune di Torre Pellice, Gruppo informale “Verso il Cinema di Valle” della Val Pellice, ARCI Pinerolo.

PROGRAMMA

Partecipazione gratuita, previa prenotazione ai numeri telefonici riportati per ogni evento - Rispettare le disposizioni anti Covid.

- sabato 22 agosto ore 21.00, Rifugio Selleries - Val Chisone, "Non ci resta che vincere” di Javier Fesser. Portatevi un plaid, prenotate la serata e, se volete, la cena al

numero del Rifugio Selleries: 0121842664. Accessibile anche a persone con disabilità prenotando allo stesso numero il trasporto gratuito su navetta.

- sabato 5 settembre ore 21.00, Rifugio Casa Canada - Val Lemina, "Captain fantastic” di Matt Ross- Portatevi un plaid, prenotate la serata e, se volete, la cena al numero del Rifugio Casa Canada: 0121353160.

- lunedì 7 settembre ore 21.00, Torre Pellice, quartiere di San Ciò, “Wall-e” Pixar Animation Studios. Portatevi una sedia e prenotate la serata al numero 3338300209 (anche whatsapp) o alla mail progetto.wecare@latartavolante.org (Chiara e Cristina della “Cooperativa Tarta Volante”). Bambini accompagnati da un adulto.

- venerdì 11 e sabato 12 settembre, Pinerolo, nel corso di Artigianato Diffuso "di-Stanze Artigiane" i mini doc di Attraversare lo specchio saranno visibili sugli schermi posizionati in centro storico sugli schermi di “Cinedehors” (prenotazione non necessaria).

Informazioni:

Mail: attraversarelospecchio@gmail.com

Facebook e Instagram: @attraversarelospecchio