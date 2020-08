Strade, cantine e garage allagati: situazione critica nella zona ovest di Torino dopo il forte temporale di lunedì

Sono bastate un paio d'ore di pioggia incessante per allagare gran parte delle strade di Torino: il nubifragio abbattutosi sulla città nel pomeriggio di lunedì ha messo in luce, come sottolineato dalla stessa sindaca Chiara Appendino, le potenzialità dannose del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici.

In alcuni quartieri della città, come nel basso San Donato, la situazione è stata decisamente critica: “Tutta la zona ovest – sottolinea il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato – è stata colpita in modo importante: in Via San Donato e Piazza Rivoli scorreva almeno una spanna d'acqua, mentre in Via Pianezza, Via Livorno e dintorni arrivava addirittura a ricoprire le ruote delle auto. A Parella hanno subito danni sia il centro BellArte che il Palaginnastica”.

Riguardo le problematiche e le possibili soluzioni, Cerrato non ha dubbi: “Il fenomeno è stato eccezionale ma abbiamo un impianto di smaltimento delle acque meteoriche non più adatto a reggere questo tipo di precipitazioni e il loro moltiplicarsi: servirebbero più fondi per la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre a tecnici che le seguano per fare verifiche e controlli; il problema principale è lo stesso delle anagrafi, manca il personale”.

Dai territori, nel frattempo, fanno sentire la propria voce anche i cittadini: “In Via Calabria – testimoniano dal gruppo ViviParacchi - l’acqua è entrata nelle case, mentre in Via Pianezza ha allagato garage, cantine, androni e fosse degli ascensori”.

“Borgo vecchio Campidoglio – lamentano invece dal comitato TorinoBcps – è stato sommerso a causa del sistema di scolo delle acque non funzionante. Ci chiediamo se e quando verranno rifatte le strade in modo da isolare palazzi e costruzioni, mentre in Piazza Risorgimento la pioggia invade sistematicamente le aree sotterranee”. Nella stessa zona, la Birreria Dogana ha dovuto chiudere anticipatamente le serrande a causa dell'assenza di corrente elettrica.