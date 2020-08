Roumiage: dieci giorni sulle Alpi “Entre nous” a Coumboscuro (Cuneo)

Roumiage– rescountre Piemount Prouvenço 2020

Una ininterrotta storia di decenni, di famiglie, di donne e uomini che corre a fine estate sulle displuviali tra Piemonte e Provenza. "Rescountre", nati con L'Escolo dòu Po", nucleo di rinascita della lingua provenzale in Italia, che hanno dato coscienza alle genti dei due versanti delle Alpi di appartenere ad una cultura antica imbevuta di storia, civiltà e lingua provenzale.

Il Roumiage 2020, sarà dunque momento di pausa, al tempo di coronavirus. Un riappropriarci di amicizie e collaborazioni che si rinnova da oltre 60 anni e che trova sintesi forte nella ricorrenza celebrativa del giornale "Coumboscuro".

Dieci giorni "Entre nous - Tra di noi" per restituire memoria, pensiero e futuro al ritmo della festa, immortalato nel tratto dei due ballerini (oggi attualizzati in foto), simbolo grafico del "Roumiage" di ieri e di domani.

La chiusura del Roumiage con il concerto di Simone Cristicchi

A sigillare questa edizione più sobria e discreta l’attore / cantante Simone Cristicchi, che dopo una serie importante di artisti italiani ed esteri, giunge sul palco di Coumboscuro con un repertorio intimo studiato in formula acustica in omaggio (com’è ormai tradizione) all’amicizia tra i poeti Sergio Arneodo e Fabrizio De André, che si incontrarono proprio nel borgo di Coumboscuro.

Coumboscuro giornale dedicato alla gente delle valli

Testimonianza di Clara Colombero – Pianche di Vinadio

“Tutte le volte che prendo in mano il giornale – ci racconta Clara Colombero - mi viene in mente quando andavo a cercarlo in casa di mio zio. Avevo 8 - 9 anni e mi piaceva molto leggere; avevo sfogliato libri in lingua francese, ma questo era un giornale scritto nella nostra lingua! Era scritto nella lingua che parlavamo in casa! Non riuscivo a capire tutto, ma mi affascinava scorrerne le pagine: c'erano dei graziosi disegni e i fogli erano di carta grigia. Eravamo confortati che c'era un giornale che era scritto nella nostra lingua e ciò significava che la nostra lingua era equiparata ad ogni altra lingua (noi in valle Stura, conoscevamo tre lingue: il patois, l'italiano e qualcosetta in francese. Ma allora, negli anni a venire, come mai quegli stessi montanari, scesi in città, a Cuneo, ti parlavano italiano e non osavano più rispondere in patois? Se avessero avuto modo di leggere il giornale di Coumboscuro, si sarebbero resi conto che potevano essere fieri della loro lingua e della loro storia!”.

Forum sull’editoria provenzale per i 60 anni del periodico Coumboscuro

I 60 anni del periodico “Coumboscuro”, sono testimonianza tangibile di decenni di ideali, studi, battaglie, riflessioni... dedicati da questo giornale alla terra alpina tra Piemonte e Provenza. Terra che ha scoperto attraverso le sue pagine l'appartenenza linguistica ed umana ad una civiltà che il tempo fa risalire ai trovatori. Oltre al mito delle radici, Coumboscuro rimane mezzo tangibile di narrazione e rapporto, di confronto che non vogliamo perdere. Intende quindi continuare ad essere telaio che tesse rapporti con le valli provenzali italiane e francesi nonché con centri culturali delle Alpi, università d'Europa e del mondo. Perché è su queste trame imprevedibili, che questo periodico raggiunge regolarmente gli abbonati.

Del suo futuro incrociamo le dita, ma del problema che affligge la stampa e soprattutto la stampa di territorio in lingua madre, sappiamo bene! Per questo il 29 agosto a Coumboscuro, in occasione del Roumiage 2020 proponiamo un forum - una tavola rotonda per trattare il ruolo attuale e futuro delle testate come Coumboscuro: “INFORMAZIONE E IDENTITÀ” è il tiolo dell'incontro, è lo slogan su cui discutere tra carta stampata, ideali e virtualità.

Il "benvengù", va prima di tutto ai collaboratori, agli abbonati ed ai lettori. Quindi a editori e associazioni che danno voce alla cultura ed alle genti che vivono, lavorano, si interessano, leggono, amano le Alpi tra Piemonte e Provenza.

ROUMIAGE

INCONTRI PIEMONTE / PROVENZA

PROGRAMMA

FRANCIA

25/28.08 ALPI TRA PIEMONTE E PROVENZA

TRAVERSADO, marce dell’amicizia dalla Provenza al Piemonte

25.08 BARCELONNETTE

Festin de la traversado raduno delle genti di Provenza

ITALIA

28.08 COUMBOSCURO - Valle Grana

h 18.30 Benvengù a la Traversado

29.08 COUMBOSCURO - Valle Grana

rassegne espositive

> Ensem- lessico famigliare: Mario, Michelangelo, Marco Tallone

> letteratura provenzale libri, riviste, musica, video

> lou marchà mostra-mercato delle Alpi Piemonte / Provenza

h 15.00 FORUM • Informazione identitaria

60 anni della rivista "Coumboscuro"

Ruolo dei giornali di territorio in lingua locale nell’epoca di internet

h 15.30 Pichin pichot • laboratorio per ragazzi con Persil /Prezzemolo

h 22,30 la nuech dal foueiassìer la notte del fuoco

30.08 COUMBOSCURO - Valle Grana

h 10.00 S. Messa degli emigranti

h 15.30 Entre nous - SIMONE CRISTICCHI in concerto

sus li pià de Fabrizio De Andrè e Sergio Arneodo - concerto €. 20.00

INFO Coumboscuro Centre Prouvençal – info@coumboscuro.org – www.coumboscuro.org – 0171.98707