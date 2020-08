Domani mattina riapre la stazione della metro di Principi d’Acaja

Gtt e Infra.To hanno comunicato che la stazione della metro di Principi d’Acaja verrà riaperta al pubblico a partire da inizio servizio di domani mattina, sabato 22 agosto, in anticipo rispetto al previsto.

Sarà operativo uno dei due ascensori di banchina mentre non saranno operative le scale mobili su cui si continuerà a lavorare. I controsoffitti sono stati messi in sicurezza a cura InfraTO. I lavori proseguiranno in alcuni punti in attesa del ripristino completo.



Gtt sta predisponendo una prima stima dei danni legati all'evento atmosferico, che indicativamente è di alcune centinaia di migliaia di euro, per avviare procedure di risarcimento.