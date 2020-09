Rivoli, il Pd chiede certezze sulla ripresa della scuola: "Finora nessuna risposta dal sindaco"

Il gruppo consiliare del Pd di Rivoli si dice preoccupato sulla ripresa della scuola in città, per questo ha deciso di rivolgersi al sindaco Tragaioli e alla Giunta, chiedendo chiarimenti, a pochi giorni dalla ripresa ufficiale delle lezioni.

"Vista l’assenza di comunicazioni da parte del Comune, sollecitati dalle domande di molti genitori, abbiamo richiesto un incontro al Sindaco per avere risposte", spiegano i dem in una nota. "Molti Comuni hanno dato comunicazioni in merito, hanno cercato di tenere aggiornati i cittadini, durante l'estate, sulle attività propedeutiche all'apertura delle scuole".

"A Rivoli tutto è lasciato all'iniziativa delle scuole che hanno inviato o stanno inviando le comunicazioni alle famiglie. La Città, come purtroppo spesso è accaduto, è rimasta ferma e immobile, sempre in ritardo rispetto alle esigenze delle famiglie e al cospetto dei Comuni limitrofi", attacca il Pd di Rivoli. "Non è in realtà la prima volta che chiediamo un incontro sul tema: il 18 giugno scorso abbiamo inviato una richiesta di incontro corredata da un documento contenente proposte per aiutare la riapertura delle scuole Nessuna risposta".

"Il 20 luglio, durante il Consiglio comunale, abbiamo ribadito la nostra disponibilità a collaborare sul tema, ricordando la richiesta di incontro Nessuna risposta", denunciano gli esponenti locali dem. "Il 23 luglio abbiamo sollecitato ufficialmente la richiesta di incontro Nessuna risposta".

"Ribadiamo, vista la contingenza e visto che il tema dovrebbe essere oggetto di collaborazione istituzionale, la nostra disponibilità a lavorare insieme", conclude la nota del Pd di Rivoli.