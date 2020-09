Dal 7 settembre, causa lavori, chiusa la statale 24 "del Monginevro"

A partire da lunedì prossimo, 7 settembre, partiranno i lavori di posa dei cavi autorizzati alla società Ternas s.p.a. presso il ponte Rio Pontet al km 67,000 lungo la strada statale 24 "del Monginevro" .

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la statale 24 sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 69,800 al km 70,200, nei giorni 7, 10, 11 e 12 settembre dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo.

Inoltre, lungo la stessa tratta, a partire dalle ore 7.00 del 7 settembre e fino alle ore 18.00 del 31 Ottobre, sarà interdetto il traffico a tutti gli autoarticolati, autotreni, autosnodati e trasporti eccezionali.

Il persorso alternativo per tutti i veicoli è la A32 da Susa a Oulx Est.

