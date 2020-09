Avanzano gli interventi sul ponte "Rio Pontet" lungo la statale 24 del Monginevro

Avanzano gli interventi di manutenzione straordinaria attivati sul ponte ‘Rio Pontet’, lungo la statale 24 “del Monginevro” tra i comuni di Exilles e Salbertrand, in provincia di Torino.

Per consentire la prosecuzione dei lavori, che prevedono il risanamento di parte dell’infrastruttura, la statale sarà chiusa al traffico di tutti i veicoli tra il km 69,800 e il km 70,200 nelle notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre nella fascia oraria 21–6.

Gli interventi in programma, realizzati anche grazie all’impego di una gru di grandi dimensioni, fanno parte di un corpo di attività particolarmente denso finalizzato al rinforzo strutturale del ponte e al ripristino del rivestimento superficiale in calcestruzzo, soggetto all’azione combinata delle miscele saline utilizzate durante il trattamento invernale della sede stradale e degli agenti atmosferici.

Durante le fasce orarie di chiusura il percorso alternativo per tutti i veicoli è costituito dalla A32 tra i caselli di Susa a Oulx Est mentre lungo la stessa tratta fino al 31 ottobre è in vigore il divieto di transito a tutti gli autoarticolati, autotreni, autosnodati e trasporti eccezionali.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile con il numero verde 800.841.148.