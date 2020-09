Collegno, la città è pronta a riaccogliere gli studenti

Pronta alla riapertura. La città di Collegno dà nuovamente il benvenuto ai suoi studenti per un anno che si prospetta differente rispetto ai precedenti. Bambini, ragazzi e ragazze faranno infatti ritorno in tutte le scuole con nuove regole, ma soprattutto in sicurezza.

Nel corso dell'estate, infatti, sono stati effettuati tutti i lavori di adeguamento degli spazi scolastici, come lo spostamento degli arredi, la ristrutturazione dei servizi igienici e i lavori necessari al rispetto dei protocolli igienico-sanitari, che consentiranno non utilizzare altri spazi oltre a quelli delle scuole.

Gli ingressi all'interno del plesso saranno inoltre scaglionati e gli spazi comuni non potranno essere utilizzati, così come il servizio mensa, che per la prima settimana non sarà disponibile.