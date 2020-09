Dopo mesi di stop, il progetto Leggermente riparte dal vivo

Dopo molti mesi di stop, il progetto Leggermente riparte, dal vivo, dalle persone, dai territori.

Nelle giornate di venerdì 25 settembre dal pomeriggio e sabato 26 settembre 2020 tutto il giorno avrà luogo il festival di letteratura Immaginari-Leggermente in piazza con tutte le parti coinvolte: editori, autori, lettori. Sarà un incontro sui libri e con i libri.

Un programma ricco di eventi e opportunità: ci saranno gli stand delle case editrici ADD, Einaudi, Feltrinelli, Giralangolo, Laterza, Mondadori, Neos e People, saranno organizzati incontri con autori e laboratori per bambini.

Il Festival avrà luogo in Cascina Roccafranca e in piazza Montanari, nei giardini di fronte alla Libreria Gulliver.

Accesso alle presentazioni previa prenotazione presso Cascina Roccafranca: tel. 011 0113 6266, eventi@cascinaroccafranca.it

Programma :

venerdì 25 settembre 2020, in Cascina Roccafranca (via Rubino 45, Torino)

ore 18

GIULIO FA COSE

Paola Deffendi Claudio Regeni

(Feltrinelli)

Collegamento streaming con la famiglia Regeni, Alessandra Ballerini e Chiara Cazzaniga

ore 19,30

SOLO UN RAGAZZO

Elena Varvello (Einaudi)

Con Monica Bedana

sabato 26 settembre 2020, in Piazza Montanari

ore 10

TUTTO CHIEDE SALVEZZA

Daniele Mencarelli (Mondadori)

Con Riccardo Olivieri

ore 11

ATTRAVERSO PERSONE E COSE. IL RACCONTO DELLA POESIA

Gian Luca Favetto (add)

Con Darwin Pastorin

ore 11

Laboratori per bambini a cura di GIRALANGOLO

presso stand dell’editore

Con Daniele Bergesio

ore 12

PRINCE. IL CORPO DEL FIGLIO

Ani Oulakolé, Chiara Alessi (People)

Con Pippo Civati

ore 15,30

PAGINE IN VIAGGIO

con Silvia Ramasso e Giorgio Enrico Bena (NEOS)

ore 16

Laboratori per bambini a cura di GIRALANGOLO,

presso stand dell’editore

Con Daniele Bergesio

ore 16,45

LEGGERE LA TERRA E IL CIELO. LETTERATURA SCIENTIFICA PER NON SCIENZIATI

Francesco Guglieri (Laterza)

Con Danilo Zagaria

ore 18

RICORDATI DI BACH

Alice Cappagli (Einaudi)

Con i gruppi di lettura di Leggermente

*Per partecipare alle presentazioni con gli autori e ai laboratori per bambini è necessario iscriversi telefonando al numero 011.01136266 o scrivendo a eventi@cascinaroccafranca.it

Sarà presente il Bibliobus delle Biblioteche Civiche Torinesi