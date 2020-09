Nichelino, le "4 zampe in passerella" protagoniste della festa di San Matteo

Prosegue a Nichelino la festa di San Matteo, che continua a registrare grande interesse e successo, come hanno dimostrato il tutto esaurito per la Cena Barocca e l'attenzione che ha circondato l'arrivo in città dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Oggi, domenica 20 settembre, alle 10.30 è in programma la santa Messa, clou delle celebrazioni religiose, mentre nel pomeriggio la ribalta sarà occupata tutta dagli amici animali, con l'ottava edizione della sfilata canina "4 zampe in passerella", organizzata a cura dell'Enpa: l'appuntamento è alle 15 in piazza Polesani nel mondo. L'iniziativa promuove l'adozione consapevole dei cani abbandonati nei canili e il rispetto degli animali. "Quest’anno sono previste novità importanti, sia per quanto riguarda l’organizzazione, sia per quanto riguarda i premi - dicono il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche sugli animali Fiodor Verzola - Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente via mail per non creare assembramenti durante la fase di adesione".

La quota d’iscrizione è di 3€ per incentivare la promozione dell’adozione consapevole e del rispetto degli animali. Tutto il ricavato verrà devoluto all’Enpa Chieri canile e gattile. Per iscriversi occorre inviare una mail a enpachieri@gmail.com indicando nome e cognome, nome del cane e chip assegnato Per qualsiasi informazione si potranno chiamare i numeri di telefono di Luciana 348 0117073 e Alessia 333 4078870. La gestione e il distanziamento tra le coppie cane/umano saranno assicurate dal gruppo di educatori di AMI.CO - Amici per la Coda. La salute dei partecipanti a quattro zampe sarà garantita dal team di professionisti della Clinica Veterinaria Delle Alpi.