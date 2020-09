Processo Ream: Appendino condannata a 6 mesi per falso ideologico, assolta per abuso d'ufficio. "Mi autosospendo dal M5S"

"Porteró a termine il mio mandato da sindaca, questa condanna non mi impedisce di continuare, ma come previsto dal codice etico mi autosospendo dal Movimento 5 Stelle". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo che il Tribunale di Torino l'ha condannata a 6 mesi per falso ideologico in merito alla vicenda Ream.

"Siamo stati assolti per tre reati su quattro perché non sussiste il fatto - ha spiegato Appendino - rimane in piedi il falso ideologico del 2016 su cui leggeremo le motivazioni. Sono profondamente convinta di aver fatto tutto sull'interesse dell'ente, quindi ricorreremo in appello".