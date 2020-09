Nichelino, cambia la viabilità per la riqualificazione di piazza Camandona: i lavori dureranno 7-8 mesi

Da oggi, lunedì 28 settembre, cambia la viabilità in molte strade di Nichelino. Sono gli effetti dei cantieri di riqualificazione di piazza Camandona, lavori che dureranno circa 7-8 mesi.

Le modifiche alla viabilità riguarderanno, oltre alla stessa piazza Camandona, anche via Cagliari e le strade limitrofe. Le novità riguarderanno in particolare:

- Via Cagliari, nel segmento compreso tra via Rossini e via Dei Martiri

- Inversione del senso di marcia. Istituzione del senso unico con direzione di marcia verso via Dei Martiri.

- Istituzione dell'obbligo di stop all'intersezione di via Cagliari con via Dei Martiri per i veicoli in uscita da via Cagliari.

- Obbligo di svolta a destra all'altezza dell'intersezione con via Dei Martiri per i veicoli in uscita da via Cagliari.