Mai più crolli nelle scuole torinesi: il Comune stanzia 1,25 milioni di euro per la messa in sicurezza dei solai

Il Comune di Torino mette in sicurezza le scuole del territorio. Vanno da corso Moncalieri a via Luini, passando per via La Loggia e via Colombo gli interventi di manutenzione straordinaria concordati e finanziati da una delibera di Giunta approvata questa mattina.

L’imperativo? Mai più crolli nelle scuole torinesi, colpite in maniera indelebile dalla morte di Vito Scafidi, avvenuta nel lontano 2008 a Rivoli, presso il liceo Darwin. Allora fu fatale il cedimento di un controsoffitto Oggi il patrimonio edilizio della Città può contare 320 edifici di proprietà, prevalentemente costruiti tra gli anni ’60 e gli anni ’80: la maggior parte, come più volte segnalato da dirigenti e genitori, presenta problemi manutentori legati all’invecchiamento fisiologico di alcuni materiali molto utilizzati in quel periodo.

Ecco perché, su proposta dell’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino e del collega all’Urbanistica Antonino Iaria, la Giunta ha deliberato lo stanziamento di 1 milione e 250mila euro per una serie di interventi manutentivi urgenti e diventati essenziali per sanare situazioni di degrado dei componenti strutturali dei solai, finalizzati a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e agibilità di alcuni locali.

Le scuole in cui verranno eseguiti i lavori sono la Fioccardo (corso Moncalieri 400), Matteotti-Pellico (corso Sicilia 24), Sandro Pertini (via La Loggia 51), Regio Parco (corso Ciriè 3), Collodi (via Piacenza 16), Leonardo Da Vinci (via Porta 6), Fattori (via Castellino 10), Infanzia Comunale (via Valgioie 10), Foscolo-Coppino (via Colombo 36), Barriera Nizza (via Leonardo Da Vinci 8), oltre alla ludoteca di via Luini 195.