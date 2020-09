Mezzi pubblici deviati “causa droni” in centro: riprese cinematografiche fanno cambiare percorso a 6 linee

Pullman e tram deviati causa droni e strade chiuse nell’orario di punta e in un giorno lavorativo. Può sembrare un paradosso, ma è quanto accaduto questa mattina, tra le 7:45 e le 8:00 circa, in pieno centro.

In via XX Settembre infatti, come recita un messaggio arrivato questa mattina agli utenti iscritti al canale Telegram di Gtt che informa i torinesi sulle modifiche alla viabilità, si legge: “Dalle ore 7:45 circa causa chiusura via XX Settembre per riprese con droni le linee 4, 19, 27, 11, 51 e 57 effettuano deviazioni di percorso”.