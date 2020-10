Coronavirus, Delfino di Platino al personale sanitario e amministrativo del San Lorenzo di Carmagnola

“Delfino di Platino all’abnegazione e al coraggio dimostrati da medici, infermieri e personale sanitario e amministrativo nel corso dell’emergenza Covid 19 prodigandosi per la tutela della salute di tutti i pazienti”. Con questa motivazione questa mattina (2 ottobre) è stato consegnato, al personale dell’ospedale San Lorenzo, il prestigioso riconoscimento che, il Consiglio comunale di Carmagnola ha voluto attribuire per i servizi prestati nel doloroso periodo dell’emergenza Covid 19.

Il Consiglio comunale, seconda volta nella storia carmagnolese da quando è stato istituito il premio nel 1994, ha pensato di riassegnare questo premio speciale, per le motivazioni che ha spiegato Ivana Gaveglio, sindaco della Città: “Una seconda volta che però rappresenta un evento sicuramente eccezionale e speciale. Un riconoscimento che è espressione della volontà della comunità intera che ha sentito forte il ruolo degli operatori sanitari e amministrativi del san Lorenzo. Una forma di ammirazione verso di loro che non è soltanto legato al momento specifico ma per tutta l’attività e i servizi prestati sperando che possano durare nel tempo”.

“Siamo onorati di questo riconoscimento che riteniamo un segnale molto importante vicinanza e di affezione da parte della comunità nei confronti dell’ospedale, dei servizi sanitari e di chi li eroga – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asl TO5, Massimo Uberti - Oltre farci piacere ci dà più forza e motivazione per proseguire nel servizio alla popolazione. Particolarmente abbiamo sentito la vicinanza dell’amministrazione Comunale che, proprio in questi giorni e a tempo di record ci ha messo a disposizione una sede confortevole sia per il personale, sia per i cittadini, in vista dell’inverno, per effettuare i tamponi”.

Nel corso dell’evento è stata anche scoperta una targa commemorativa appositamente realizzata per l’occasione.