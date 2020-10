Torino riabbraccia la natura, nel weekend in via Roma torna Flor20

Fiori e piante invaderanno, in totale sicurezza e nel rispetto delle misure anti Covid19, la centralissima Via Roma e le sue piazze. Un ricco programma culturale completerà il quadro, grazie alle collaborazioni con Fiorfood, Torino Film Festival e Giardino Forbito.

Dopo un anno esatto dalla sua ultima edizione, e in un 2020 che ha visto la cancellazione di quasi tutti gli eventi floreali italiani, torna FLOR in centro a Torino. E lo fa in grande stile per soddisfare le attese di un pubblico di appassionati e green lovers sempre più attento e cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 19, tutta la centralissima Via Roma, così come Piazza San Carlo, Piazza CLN e Piazza Carlo Felice si trasformeranno in un immenso giardino ricco di profumi e colori, ospitando oltre 80 vivaisti, nel pieno rispetto delle restrizioni imposte per contrastare COVID19. La mostra – mercato si svolgerà all’aperto e sarà garantito un ampio distanziamento tra un banco e l’altro per evitare assembramenti.

E se gli appuntamenti mensili di Agriflor hanno ospitato (e continueranno ad ospitare) il meglio del florovivaismo piemontese, FLOR, come da tradizione, allarga i propri confini, accogliendo nel cuore del capoluogo piemontese eccellenze provenienti da tutta Italia e qualche chicca dall’estero: dai bulbi olandesi alle tillandsie della Slovenia, passando per le rose di Firenze, gli agrumi siciliani e quelli toscani, le orchidee dalla Lombardia, i bonsai della Liguria solo per citarne alcune.

Spazio, poi, a piante succulente e carnivore, orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali. Piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non mancheranno varietà più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti; i caldi e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri giapponesi e cornioli. Un insieme di proposte affascinanti per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi e stuzzicare la curiosità degli esperti di giardinaggio e di tutti gli appassionati che stanno affinando il loro pollice verde.

Non solo piante, ma anche un’ampia proposta gastronomica proveniente da tutta Italia che sarà possibile scoprire presso i Giardini Sambuy di Piazza Carlo Felice, in collaborazione con Giardino Forbito.

“Con questa prima edizione post-lockdown, anche noi di Flor ci siamo posti il problema di imprimere una svolta al nostro operato, consapevoli del fatto che nulla potrà essere come prima - Spiega Giustino Ballato, Organizzatore di FLOR e Presidente di Orticola Piemonte - In particolare, abbiamo scelto di farlo andando oltre la semplice Fiera e inaugurando un lungo anno di eventi culturali che ruoteranno attorno al tema di una possibile rivoluzione che passi proprio attraverso l’insegnamento che l’uomo può trarre dalle piante. Quello che auspichiamo, infatti, è la costruzione di un futuro diverso, in cui l’uomo possa trovare un nuovo modo di stare al mondo e di rapportarsi con la natura in maniera non invasiva, nel segno di una vera e propria alleanza con le piante. Questo futuro possibile, cui tendere idealmente, lo chiamiamo “plantropocene”.”

Accanto alla mostra -mercato florovivaistica, come sempre FLOR proporrà un ricco calendario culturale, in diversi spazi cittadini e grazie alla collaborazione con diverse realtà partner, che sposano la filosofia green della manifestazione torinese.

Lo Spazio Lux di Fiorfood in Galleria San Federico ospiterà presentazioni di libri a tema ambientale:

· Sabato 10 ottobre alle ore 16.30: presentazione del libro “Alimentare le emozioni” di Barbara Giorgis. Edizioni Uno Editori; (prenotazione obbligatoria a orticolapiemonte@gmail.com)

· Domenica 11 ottobre alle ore 15: Giorgio Quaglio presenta una rosa di titoli della casa editrice Blu Edizioni, specializzata in tematiche ambientali ed ecologiste. Presentazione a cura di Giardino Forbito; (prenotazione obbligatoria a giardinoforbito@gmail.com)

· Domenica 11 ottobre alle ore 16.30: presentazione del libro “Piante in viaggio” di Andrea Vico. Ed. Editoriale Scienza; (prenotazione obbligatoria a orticolapiemonte@gmail.com)

Durante i giorni di FLOR, inoltre, il bistrot di Fiorfood presenterà menù tematici, in collaborazione con Gli Orti di Venezia e i loro fiori edibili. Il fiore diventa dunque un'esperienza sensoriale completa a tutti gli effetti: dall'estetica del colore, dall'aroma al gusto, passando per il benessere (Prenotazione obbligatoria allo 011 51171).

Anche il Torino Film Festival parteciperà a FLOR20 con un’anteprima floreale in attesa della manifestazione in programma a fine novembre. Presso la Galleria San Federico, nel dehor di Fiorfood, infatti, durante i due giorni di FLOR saranno proiettati 5 cortometraggi realizzati da altrettanti studenti che seguono il corso “Regia di cinema fiction e documentario e montaggio” tenuto dal Maestro del cinema russo contemporaneo Alexandr Sokurov presso l’Università Statale di San Pietroburgo. I cortometraggi raccontano il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, partendo tutti dallo stesso tema che ha in oggetto un campo di grano.

Presso i Giardini Sambuy in Piazza Carlo Felice, proprio davanti alla stazione di Porta Nuova, un’edizione speciale del “Giardino Forbito”, a cura dell’Associazione omonima, ospiterà un insieme di iniziative dedicate alla biodiversità e alla sostenibilità (per tutti gli appuntamenti prenotazione obbligatoria a giardinoforbito@gmail.com)

· Sabato 10 ottobre alle ore 11, la chef circolare Maria Zingarelli commenta il libro di Carla Cerati “Un uovo…una frittatona". Dal quaderno di cucina del tempo di guerra 121 ricette antispreco e un racconto. Blu Edizioni;

· Sabato 10 ottobre alle ore 15, Sara Loffredi presenta “Fronte di scavo”. Un romanzo ambientato negli anni ’60 per raccontare la storia delle centinaia di uomini impegnati nella più grande operazione di “chirurgia geografica del secondo dopoguerra: Il traforo dal Monte Bianco. Giulio Einaudi Editore;

· Domenica 11 ottobre alle ore 12, Claudia Bordese presenta “Vivere a spese degli altri. Elogio del parassitismo”. Un saggio nato con l’intento di portare alla ribalta il parassitismo e le sue preziose ricadute sociali. Blu Edizioni.

Ai Giardini Sambuy spazio anche all’enogastronomia con specialità piemontesi e provenienti da altre regioni, alla musica con i busker Andrea Ciuchetti, Anthony Linch e Felix Nascimento, per calcare la postazione Arthecity e ricordare a tutti che l’Arte è un’esigenza, e alla lettura insieme a Book Silent Torino che, approfittando dall'atmosfera bucolica, offrirà speciali momenti di lettura in giardino. Lo staff di Snuffit, poi, continuerà l’azione di comunicazione e invito alla raccolta del “littering", il temibile piccolo rifiuto urbano di cui il mozzicone di sigaretta è capobanda.

Una collaborazione, quella tra FLOR e Il Giardino Forbito, destinata a rinnovarsi e a crescere in futuro per offrire a Torino un calendario di appuntamenti verdi sempre più ricco e interessante.

Spazio infine ad alcuni piccole iniziative OFF in altre parti del centro cittadino.

I commercianti di Via San Francesco da Paola (nella parte di strada da poco pedonalizzata) aderiscono a FLOR 20 sotto il cappello VivilaVia: lo spazio urbano diventerà condiviso in modo vivibile, verde e sostenibile, per favorire comportamenti sempre più virtuosi da parte dei cittadini, creando storie da raccontare, mentre le piante aromatiche saranno le protagoniste nei dehors e i ristoranti proporranno menù a base di fiori.

In Via dei Mercanti, invece, il negozio Bonsaito partecipa a FLOR20 organizzando una grande esposizione di bonsai da interno ed esterno, comprendendo alberi di mele, di fichi, aceri e promuovendo la cultura dei bonsai.

Chiusa l’edizione torinese, FLOR si sposterà a Milano, per la sua prima storica edizione meneghina, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre, davanti al Castello Sforzesco nel cuore del capoluogo lombardo.