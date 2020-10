Nichelino, non rispetta lo stop e causa incidente: denunciata per guida in stato di ebbrezza

Nella mattinata di ieri, martedi 6 ottobre, è avvenuto un violento scontro fronto-laterale in via Superga, angolo via Sassari, a Nichelino.

Una Ford Fiesta guidata da una quarantenne residente a Moncalieri percorrendo via Sassari, impegnando l'incrocio con l'intenzione di immettersi in via Superga non rispettava lo Stop e veniva colpita frontalmente da un Opel Astra che circolava su via Superga. L'impatto violentissimo ha sbalzato l'Opel contro la recinzione in ferro del giardino privato di un condominio distruggendolo mentre il conducente (quarantenne residente di La Loggia) è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri in codice verde.

Mentre per la conducende della Ford Fiesta (illesa), sottoposta ad etilometro dagli agenti della Polizia locale, è risultata che avesse nel sangue un tasso alcolemico superiore ad un grammo per litro. Alla donna è stata ritirata la patente, denuciata per guida in stato di ebrezza e gli è il mezzo è stato posto sotto fermo amminstrativo.

I rilievi del sinistro sono stati effetti dalla polizia municipale. Notaveli i disagi alla circolazione per i numerosi detriti rimasti sulla strada.