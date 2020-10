Chiusure stradali, lavori a Mazzè e sulla strada provinciale dell'Assietta

Per consentire i lavori di completamento della rete fognaria si rende necessario chiudere al transito per tutte le categorie di utenti, la Strada provinciale n. 81 di “Mazzè” dal Km. 4+200 al Km. 5+547, dal 12 a tutto il 14 ottobre 2020, con deviazione deltransito su percorso alternativo lungo la viabilità comunale della Frazione Boschetto.

Per lavori di consolidamento in un'area di erosione in località Clot Faure, lungo la S.p. 173 del Colle dell’Assietta, nel territorio del comune di Sauze d’Oulx, è necessaria la chiusura al transito a tutte le categorie di utenti fra il Km 10+300 e il Km12+000, dal 12 al 24 ottobre 2020.