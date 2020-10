Ladri rubano nell'appartamento dell'ex Juventus Douglas Costa: bottino da 300mila euro

Furto la scorsa notte nell'abitazione di Douglas Costa, il centrocampista brasiliano della Juventus appena trasferitosi in Germania, al Bayern Monaco.

I ladri si sono introdotti nel suo appartamento in via Lgrange, nel centro di Torino, portando via gioielli e orologi preziosi per un bottino complessivo quantificato in circa 300 mila euro. Da una prima ricostruzione, approfittando della notte, i ladri sarebbero entrati da una porta-finestra. Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato Centro.

Mentre Cristiano Ronaldo era in campo nell'amichevole tra Spagna e Portogallo, ladri entravano e svaligiavano la sua villa di Funchal, dal valore di 7 milioni di euro. Georgina, come CR7, non era presente. Rubate, tra le altre cose, una maglia autografata della Juve.