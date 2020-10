Mirafiori, il Popolo della Famiglia lancia una petizione per ripristinare la caserma dei carabinieri

Il Popolo della Famiglia e gli abitanti del Quartiere Mirafiori hanno apprezzato nel corso degli anni l'operato degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri nella lotta contro la criminalità. Rilevano che, spostando la Caserma di Via Plava, di fatto la zona, pur densamente popolata, non sarà più tutelata da alcun presidio.

I rappresentanti de “Il Popolo della Famiglia-Torino” sottolineano che la presenza dei Carabinieri, oltre ad essere un efficace deterrente per le azioni illegali, ha anche un valore educativo e formativo per le nuove generazioni.

Il Popolo della Famiglia -Torino invita pertanto tutti i cittadini a recarsi, giovedì 15 ottobre, in via Farinelli 25 dalle 8 alle 16, per firmare la petizione che verrà inviata alle Autorità affinché siano sollecitate ad individuare i fondi necessari per permettere all'Arma di continuare ad espletare il suo prezioso servizio.