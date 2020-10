La Coppa del Mondo ha portato a Sestriere 1.500 piantine

Il progetto di eco-sostenibilità che ha accompagnato ogni fase di preparazione delle gare di Coppa del Mondo dello scorso 18 e 19 gennaio è giunto all'ultima tappa.

Nella fase pre-evento l’attenzione era stata dedicata alla scelta di materiali riciclati, riciclabili e/o biodegradabili per l’acquisto di carta, TNT e gadget vari. Anche per la scelta dei fornitori, per quanto possibile, era stata data priorità a quelli a “km 0”, così come svariati partner avevano promosso prodotti Bio ed Eco.

Ora è stata avviata la fase finale del progetto, sicuramente quella con un impatto ambientale immediato molto concreto ed ambizioso: sono state piantate le prime piantine di larice e pino cembro a completamento delle iniziative che hanno contribuito ad identificare le gare di Sestriere come "Evento green". Il progetto prevedeva infatti di piantare un albero ogni 20 persone accreditate per assistere alle gare di Coppa del Mondo.

Verranno così piantate 1.500 nuove piantine a Sestriere grazie alle 30.000 persone che hanno raggiunto il Colle in occasione delle gare lo scorso mese di gennaio. Il Consorzio Forestale è chiaramente stato parte attiva nel progetto, ha identificato l’area destinata all’intervento, la zona del Rio Vallonas nel Comune di Sestriere, ed ha dettato tutte le linee guida per effettuare il lavoro, dalla tipologia di piante più adatte al pendio, alle metodologie per effettuare una corretta messa in posa.