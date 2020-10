Nichelino, oltre 12 mila euro di multa al gestore di una sala slot

Nella mattinata di oggi, giovedi 15 ottobre, personale della polizia locale di Nichelino ha effettuato controlli all'interno di una sala slot di via Torino, quasi al confine con Vinovo.

La sala gestita da un cittadino di nazionalità cinese presentava diverse irregolarità. Gli agenti hanno contato ben 25 apparecchiature accese e funzionanti in orario non consentito come espressamente vietato dall'ordinanza sindacale in vigore da dicembre 2016.

La polizia municipale durante i controllo finalizzati anche al contrasto alla ludopatia hanno applicato la sanzione di 500 euro per ogni apparecchio acceso negli orari non consentiti arrivando a contare 25 macchine in funzione per un totale di 12.500 euro di sanzioni amministrative.