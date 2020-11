Alpignano, dal 16 al 27 novembre si vota per scegliere il direttivo della Consulta Giovanile

Il Consigliere comunale Giacomo Bosio invita i ragazzi di Alpignano ad essere parte attiva nella scelta del direttivo della Consulta Giovanile.

"Se hai meno di 30 anni, dal 16 al 27 novembre puoi esprimere il tuo voto per scegliere i componenti del prossimo direttivo della Consulta Giovanile di Alpignano, organismo consultivo del nostro Comune: in altre parole, collabora con l’amministrazione comunale per promuovere iniziative da e per i giovani e non solo".

"Pur essendo stata istituita solo 3 anni fa, la Consulta ha già portato avanti molte iniziative di questo genere, sotto forma di eventi, campagne di sensibilizzazione, incontri e collaborazioni con altri enti, affinché i giovani di Alpignano siano veri protagonisti del proprio territorio", prosegue Bosio.

"Possono far parte della Consulta tutti i ragazzi e le ragazze dai 13 ai 30 anni. Se hai già compiuto 16 anni, inoltre, potrai candidarti e votare per eleggere il direttivo, formato da cinque persone, che guiderà la Consulta nei prossimi anni. Per candidarti e conoscere gli altri candidati, collegati alla riunione che il Comune di Alpignano ha organizzato su Zoom sabato 14 novembre dalle 15 alle 17 (il link sarà visibile sul sito del Comune). Poi, da lunedì 16 a venerdì 27 novembre, esprimi il tuo voto inviando una email alla responsabile dell’area politiche giovanili all’indirizzo loredana.piroddi@comune.alpignano.to.it. Dovrai includere una copia del tuo documento di identità e puoi votare fino a cinque nomi. Gli eletti verranno annunciati in un’altra riunione su Zoom, sabato 28 novembre dalle 15 alle 17".

"Da quel giorno, la Consulta potrà ricominciare ad operare e a portare avanti la sua missione: rendere Alpignano un paese per giovani", conclude Bosio.

Se non sei ancora iscritto alla Consulta ma desideri partecipare alle operazioni di voto, hai tempo fino al 14 novembre per presentare la tua iscrizione con il modulo che trovi a questo link: https://www.comune.alpignano.to.it/it-it/vivere-il-comune/rubriche/consulta-giovanile-alpignano-