Covid e rinvio dei processi: è scontro tra Procura di Torino e avvocati

“Credo che i processi si debbano fare e che la loro frammentazione non giovi ad alcuno, né all’accusa né alla difesa, lo Stato deve fare quanto è nelle sue possibilità nei limiti costituzionali per garantire ai cittadini, evitando la possibilità che persone imputate di reati, tra i più gravi tra quelli previsti dall’ordinamento, possano essere scarcerate e riappropriarsi degli spazi criminali sul territorio”. Così il procuratore generale di Torino, Francesco Enrico Saluzzo, dopo la nota inviata ieri dal procuratore capo di Torino, Anna Maria Loreto, sulla necessità di non sospendere i processi nonostante l’emergenza Covid.

Una richiesta giunta dopo che, lo scorso 12 novembre, è stata rinviata l’udienza del processo di ‘ndrangheta "Fenice-Carminius", che si sta celebrando ad Asti, che vede numerosi imputati detenuti con l'accusa di associazione di tipo mafioso. Il rinvio è stato disposto dal Tribunale per legittimo impedimento di un imputato detenuto risultato positivo al Covid19, con la conseguente impossibilità di farlo partecipare all’udienza tramite video conferenza.

Pronta la risposta degli avvocati della Camera penale del Piemonte Occidentale “Vittorio Chiusano”, che in una nota ha sottolineato: “I termini di custodia cautelare sono necessari per tutelare il principio di presunzione di innocenza. L’unico ritardo è causato dall’organizzazione giudiziaria che nulla ha a che fare con l’emergenza in corso anche se il primo impedimento per positività al virus viene utilizzato per invocare interventi normativi ad hoc”.

E ancora: “I termini delle misure cautelari sono un presidio fondamentale di legalità e di rispetto della dignità umana. I soggetti sottoposti a processo sono tutti presunti innocenti e non colpevoli non ancora giudicati. Quando il procuratore della Repubblica invoca a gran voce un intervento legislativo che andrebbe a limitare la libertà di presunti innocenti ci si deve interrogare se oggi, in periodo di pandemia e di misure limitative delle libertà personali, siano ancora garantiti gli equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato ed il rispetto dei principi costituzionali in tema di presunzione di innocenza. Noi esprimiamo tutta la nostra preoccupazione”.