Giornata Mondiale per i diritti dell'Infanzia, gli psicologi piemontesi: "Rispetto per i più piccoli"

Domani, 20 novembre, ricorre la Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza, 21° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre 1989), il trattato sui diritti umani più ratificato nella storia della comunità internazionale (ad oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente, tramite la ratifica, al rispetto dei diritti in essa riconosciuti) ed il più importante strumento giuridico di enunciazione e tutela dei diritti di ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo.





“Fate luce sui nostri diritti”. È questo il messaggio che la comunità degli Psicologi per l’Infanzia e l’Adolescenza, anche dal Piemonte, rivolge all’opinione pubblica; tra le numerose iniziative promosse per questa importante ricorrenza propone infatti un video, al tempo stesso educativo ed emozionale, con lo scopo di sollecitare l’attenzione verso i diritti di questa fascia d’età delicata, soprattutto in questo periodo di pandemia globale.





La pandemia da COVID-19 sta avendo un impatto enorme sulle loro vite. Senza confini, il virus sta minando il loro futuro mettendo in difficoltà tutte le famiglie che stanno già lottando in vario modo e in diversa misura contro questo nemico invisibile. Molte famiglie hanno subìto gli effetti non solo economici della pandemia e, purtroppo, proprio a causa dell’alta capacità di diffusione del virus, l’istruzione rimane un elemento critico, da conciliare con il tema della salute e della sicurezza.

La comunità degli Psicologi è impegnata costantemente nel tutelare i diritti dei più piccoli e nel perseguire quegli obiettivi di Sviluppo Sostenibile focalizzati proprio sui diritti alla salute, alla sicurezza, all’educazione e all’istruzione per le giovani generazioni.