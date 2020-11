Elezioni 2021, Forza Italia lancia la volata: “Il candidato sindaco? Decidiamo entro Natale" [VIDEO]

Non poteva che essere Forza Italia, partito del Cavaliere, a suonare la tromba che invita le forze di coalizione di centrodestra a non perdere tempo e a scendere in campo in vista delle elezioni amministrative di Torino 2021.

Dopo settimane di trattative, smentite di circostanza e indiscrezioni, la campagna elettorale del centrodestra inizia da via Barbaroux 43, sede di Forza Italia. L'occasione è l'ingresso tra le file di Forza Italia di Federica Scanderebech, il primo di una serie di "acquisti" che il partito azzurro ha intenzione di ratificare in vista delle imminenti elezioni comunali.

La priorità rimane quella di delineare il candidato sindaco del centrodestra in grado di guidare la coalizione formata dalla Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tre al momento i nomi sul tavolo, provenienti sia dalla società civile che dalla classe politica: Paolo Damilano, Massimo Giuntoli e Claudia Porchietto.

A fare chiarezza sulla situazione in apparente fase di stallo Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia: "I tre leader dei partiti di centrodestra stanno riflettendo ad ampio raggio. La discussione riguarda Torino e le altre grandi città. Non si è arrivati alla stretta finale, ma voglio sottolineare che mi pare di cogliere dai leader un apprezzamento per il lavoro che è stato fatto per proporre candidature che a livello di competenza e adeguatezza rispetto al ruolo sono candidature eccellenti".



Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si incontreranno quindi nei prossimi giorni. Per Zangrillo è necessario dare un'accelerata al processo decisionale: "Il mio auspicio, e su questo sono stato pressante verso Berlusconi, è di fare in fretta. Ricordo quando l'allora candidato Alberto Cirio fu scelto a 50 giorni dalle elezioni: auspico che il nome del candidato venga fuori prima. Entro Natale".

Più cauto Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio comunale. Nonostante si sia più volte detto che la scelta finale spetti effettivamente al partito di Salvini, su Damilano non vi sarebbe al momento il pieno sostegno con Fdi piuttosto fredda sulla candidatura: "Stiamo lavorando a un programma serio, inutile avere un nome se poi non c'è nulla da raccontare. Non vogliamo fare la fine di Chiara Appendino e della sua Giunta" afferma Ricca.

Il leghista concorda però con Zangrillo sulla necessità di trovare una sintesi entro il periodo natalizio, prima che la classe politica vada in vacanza: "Si avvicina il Natale, sono convinto che al momento giusto verranno sciolte tutte le riserve".



Se Fratelli d'Italia al momento rimane in silenzio senza proporre e la Lega attende il via libera su Damilano, Forza Italia ribadisce le proprie ambizioni e mire su Torino: "L'appuntamento elettorale è difficile perché dobbiamo riacquisire i punti persi per strada. Dobbiamo selezionare le persone migliori perché Torino ha bisogno di competenze", afferma Marco Fontana, commissario cittadino di FI.

"Negli ultimi due anni sono cadute Rivoli e Venaria, roccaforti del centrosinistra. Lì ha fatto la differenza Forza Italia. Si può vincere anche a Torino, il partito sia la casa dei moderati" è l'auspicio di Roberto Rosso, commissario provinciale di Forza Italia. La campagna elettorale entra nel vivo, entro Natale il centrodestra scioglierà le riserve sul proprio candidato.