Il comune di Gravere organizza corso di formazione per guide turistiche

Il Comune di Gravere ha acquistato nel 2017 la miniera medievale del Rugèt a fini di valorizzazione culturale. Nel 2018 l’associazione culturale Il Patrimonio Storico-Ambientale (AIPSAM) di Torino è stata incaricata di sviluppare un apposito programma di ricerca e valorizzazione. Tale programma si svolge in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con l’Università degli Studi di Torino e con l’Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie, con cofinanziamento della Compagnia di San Paolo, del Comune di Gravere e dell’associazione Il Patrimonio Storico-Ambientale.

Nel quadro del programma sono state realizzate opere per l’accessibilità e la fruizione del sito minerario, atte a consentire l’accesso del pubblico ai primi 60 metri del reticolo minerario sotterraneo. Tali opere comprendono un parcheggio lungo la Strada Provinciale del Frais, un sentiero di accesso dal parcheggio alla miniera, una piattaforma attrezzata antistante l’ingresso, un impianto di illuminazione interna e un circuito di visita esterno.

L’inaugurazione del sito avverrà nella primavera 2021. L’accompagnamento dei visitatori sarà consentito esclusivamente a guide turistiche e guide escursionistiche ambientali in possesso dell’attestato di partecipazione al presente corso.

Caratteristiche

Il corso sarà articolato in 8 lezioni di un’ora ciascuna e 2 ore di laboratorio.

Esso è organizzato sotto la direzione scientifica del Prof. Paolo de Vingo, docente di Archeologia cristiana e medievale del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino.

Scopo

Fornire alle guide turistiche e guide escursionistiche ambientali che desiderano poter accompagnare visitatori in ambienti minerari una preparazione storico-scientifica di base sulle attività minerarie e metallurgiche che si sono svolte nella regione alpina nel corso della storia. Con tale preparazione, le guide saranno in grado di rispondere correttamente alla maggior parte delle domande che potranno essere loro poste dal pubblico. In particolare, le guide riusciranno

a comunicare il senso della profondità storica e dell’importanza socio-economica del fenomeno minerario e metallurgico negli Stati che si sono sviluppati nella regione piemontese prima dell’unità d’Italia, sfatando il mito della marginalità dell’estrazione mineraria indotto dalla non redditività dei giacimenti che ha caratterizzato gli ultimi due secoli.

Metodo

Le lezioni affronteranno le varie tematiche in modo da fornire un quadro generale, facendo però riferimento, quando possibile, a contesti piemontesi e, più particolarmente alla valle di Susa e alla miniera del Rugèt. Alle 8 lezioni farà seguito l’illustrazione pratica di un laboratorio didattico che potrà poi essere autonomamente proposto ai visitatori dalle guide che avranno completato il

corso.

Modalità di svolgimento

Le lezioni e il laboratorio si svolgeranno a distanza, mediante supporto informatico, con presentazioni digitali preparate dai singoli docenti. Salvo imprevisti tecnici, gli incontri saranno registrati e messi a disposizione dei partecipanti al corso. Ai partecipanti sarà consegnato apposito materiale didattico in formato elettronico. Alla fine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un questionario discorsivo, rispondendo al quale si dovrà dare prova di avere acquisito le conoscenze da trasmettere al pubblico nel corso della visita della miniera del Rugèt o di altri siti analoghi.



Programma e calendario

Gli incontri avranno luogo il venerdì alle ore 17 a partire dall’8 gennaio 2021 e sino al 5 marzo 2021.