Ogr, al via le "Open Sessions" tra arte, musica e nuove tecnologie

Arti visive, musica, tech, talk e podcast nel nuovo palinsesto interamente digitale delle OGR: prende il via Open Sessions, strutturato in quattro rubriche – OGR Art Corner, OGR Good Vibes, OGR Tech & Social District e OGR Public Program – pensate per far evolvere la mission delle Officine Grandi Riparazioni di Torino come istituzione per l’innovazione culturale, tecnologica, sociale attraverso sinergie locali e internazionali.

Tutte le anime delle OGR trovano espressione nelle attività online, grazie a rubriche e contenuti inediti sviluppati ad hoc per il digitale.

Nuove commissioni artistiche, eventi divulgativi, mostre, interviste, tour virtuali. Dagli appassionati d’arte e di tech, passando per le famiglie e i semplici curiosi, OGR Open Sessions è un progetto di Lifelong learning per tutti i tipi di pubblici.

Con un’attenzione particolare all’accessibilità, i contenuti, editati per favorire la fruizione di pubblici con necessità specifiche, saranno pubblicati in differita sul canale YouTube delle OGR Torino.

"Network, connessioni, flussi informativi sono i binari ad alta velocità su cui viaggiare nella contemporaneità sempre più digital. Il nuovo palinsesto delle OGR va in questa direzione, favorendo l'interazione tra persone e istituzioni glocal in ambiti come la cultura, il tech, l’innovazione, essenziali per la ripartenza – dichiara il Direttore Generale delle OGR Massimo Lapucci –. Tra spazi fisici di produzione dei contenuti e condivisione online, prende il via ‘Open Sessions’ per aprire le OGR alla contaminazione di idee e identità, stimolando e valorizzando il potenziale innovativo degli artisti e la creatività degli imprenditori che progettano il futuro, lungo traiettorie destinate a incrociarsi”.