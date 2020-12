Diventeranno definitive alcune delle pedonalizzazioni decise a luglio

Diventeranno definitive alcune delle pedonalizzazioni decise lo scorso mese di luglio, mentre per altre sarà necessario un ulteriore periodo di sperimentazione, almeno fino al 30 giugno del prossimo anno: lo ha deciso questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’assessora Maria Lapietra.

"E possibile valutare positivamente i risultati raggiunti in termini di sicurezza stradale, di rispetto del distanziamento sociale in questi mesi di pandemia, di fruibilità degli spazi anche per le attività commerciali, di tutela della mobilità pedonale e ciclabile e dell'ambiente, sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico e acustico - commenta l'assessora alla Mobilità, Maria Lapietra - tuttavia tali risultati non sono stati univoci per ogni area pedonalizzata. Pertanto il confronto sui risultati e circa le criticità e le opportunità emerse, se da un lato ha portato a decidere di rendere permanenti alcuni provvedimenti di pedonalizzazione, ha consigliato per altri, non avendo ancora sufficienti elementi per giudicare in maniera conclusiva gli esiti, di proseguire nel periodo di sperimentazione".

Confermata la chiusura al traffico per via Musinè, tra le vie Rivara e Corio (nella Circoscrizione 4); via Vibò, tra le vie Chiesa della Salute e Vittoria (nella Circoscrizione 5); per il tratto centrale di corso Marconi, nel tratto compreso tra via Madama Cristina e corso Massimo D'Azeglio e la banchina alberata del controviale sud nel tratto compreso tra via Madama Cristina e via Ormea, (lungo la cui direttrice viene prorogata fino al 30 giugno 2021 l’interruzione del flusso in corrispondenza dell’area pedonale) e via Principe Tommaso tra le vie Silvio Pellico e Baretti (Circoscrizione 8).

In queste aree, dove verranno realizzati interventi strutturali finanziati con risorse del 'Collegato Ambientale' per Torino Mobility Lab e dai ribassi di gara del Pon Metro, verrà applicata la disciplina per le aree pedonali e la circolazione dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, sarà interdetta per l’intera giornata, tutti i giorni feriali e festivi.

Nell’area di Borgo Dora (Circoscrizione 7), come richiesto dai cittadini, prosegue la sperimentazione della pedonalizzazione di via Borgo Dora tra le vie Andreis/Mameli e il tratto a nord di via Andreis; di via Mameli e di via Lanino. Via Andreis, lungo la quale saranno realizzati interventi di moderazione del traffico (chicane) per limitare velocità a 30km/h, verrà riaperta al traffico con senso unico da via San Pietro in Vincoli a corso Giulio Cesare. Sempre in via Andreis, all'altezza dell' interno 18 la circolazione veicolare sarà impedita dal posizionamento di un ostacolo, così da garantire maggior sicurezza di fronte alla scuola materna Sermig.

La pedonalizzazione è prorogata fino al 30 giugno 2021 anche in via Durandi, tra le vie Del Sarto e Vidua (Circoscrizione 4) e in via Vibò, tra via Vittoria e Via Bibiana (Circoscizione 5). Al termine del periodo di sperimentazione si rivaluterà, alla luce degli esiti raggiunti, se, e per quali aree, confermare il provvedimento di pedonalizzazione.

Viene inoltre approvata l’istituzione a titolo sperimentale, fino al 30 giugno 2021, di aree pedonali in via Oddino Morgari, tra via Belfiore e il passo carraio corrispondente al civico 9 della stessa via Morgari; via Cesare Lombroso nel tratto tra le vie Sant’ Anselmo e Principe Tommaso, nel territorio della Circoscrizione 8.

Nelle vie San Francesco da Paola, Des Ambrois e Vasco, la sperimentazione richiesta da alcuni attori del territorio, terminerà nel mese di gennaio. La soluzione testata, in assenza di misure strutturali forti, non ha raggiunto gli obiettivi desiderati: per questo motivo l'Amministrazione proporrà alla Circoscrizione l'istituzione di una Ztl o area pedonale controllata da telecamere.

E’ inoltre confermata l’istituzione della riserva di sosta con orario 19.30 – 8.00, per i veicoli dei residenti e dei dimoranti in possesso di specifico abbonamento, negli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo e blu, in corso Massimo D’Azeglio, nel tratto compreso tra corso Marconi e corso Raffaello, lato ovest della carreggiata ovest.

L’abbonamento rilasciato ai residenti e ai dimoranti da GTT S.p.A. autorizzerà la sosta all’interno della sottozona a cui si riferisce ed in esclusiva negli spazi riservati dalle 19.30 alle 8.00 all’interno del perimetro della stessa sottozona.