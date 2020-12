Covid, il virologo Di Perri: "Vaccino obbligatorio? Serve a salvaguardare l'interesse pubblico"

"Ci sono nella Costituzione una serie di salvaguardie per quanto riguarda l'ordine e l'interesse pubblico, per esempio é vietato rapinare le banche. Se diventa un problema di salute pubblica ovvero rischio di fare del male agli altri, così come facciamo i tso, i ricoveri coatti di persone pericolose, potrebbe essere l'extrema ratio". Lo ha detto il primario di malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Di Perri, rispondendo sulla possibilità di rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19.

"Il vaccino viene offerto, è molto sicuro e c'è un interesse collettivo urgente - ha aggiunto il medico - ci sono vaccini come il tetano che si fa per proteggere se stessi ed é quindi una scelta personale. Questo è un vaccino che presume una protezione individuale con quest'ultima che partecipa a una protezione collettiva".