La Guardia di finanza dona 40mila mascherine all'Amedeo di Savoia

Stamattina la Guardia di finanza di Torino ha donato 40 mila mascherine chirurgiche e Ffp2 all'ospedale "Amedeo di Savoia" di Torino, specializzato in malattie infettive.

Si tratta di una parte dei dispositivi di protezione individuale sequestrati tra aprile e maggio dalla Guardia di finanza di Caselle nell'ambito dell'operazione Pharmacina. In quell'occasione, le Fiamme gialle avevano intercettato un traffico illegale di mascherine provenienti dalla Cina, prive della marchiatura Ce, vendute da imprenditori cinesi a farmacisti del territorio, che a loro volta le commercializzavano a prezzi considerevoli.

Complessivamente, erano state sequetrate 100 mila mascherine, con le altre 60 mila che saranno donate a ospedali ed enti caritatevoli dopo il decreto di dissequestro disposto dal prefetto di Torino.