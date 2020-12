Lavori in corso per la manutenzione degli impianti sulla Torino-Caselle

Proseguono gli interventi di manutenzione degli impianti lungo gli svincoli e l’asta principale del raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”. Domani, sabato 19 dicembre, i lavori torneranno a interessare lo vincolo 1 – Tangenziale, al km 2,700 del raccordo.

Dalle 8:00 alle 13:00 sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dalla A55 provenendo da Piacenza in ingresso per Torino e Caselle. Chiusa anche la rampa di ingresso sulla A55 in direzione Milano/Aosta per la circolazione proveniente da Torino e Caselle.

Dalle 13:00 alle 17:00 sarà infine interdetta al traffico la rampa di ingresso dalla A55 per Torino e Caselle per i veicoli provenienti da Aosta/Milano in direzione Piacenza.