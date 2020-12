Grugliasco, consegnati decine di pacchi di giochi per i bambini delle famiglie dell’Emporio della chiesa di Santa Maria

Oggi, martedì 29 dicembre, presso l’Emporio solidale della chiesa di Santa Maria, in via Latina 101, sono stati consegnati dai volontari dell’associazione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata e dal suo presidente Domenico Beccaria, diverse decine di giochi per i bambini delle famiglie che si affidano all’Emporio solidale ospitato da don Lorenzo presso la chiesa al confine tra Collegno e Grugliasco e gestito dalla Caritas cittadina attraverso l’associazione «C46» (Caritas Unità pastorale 46),