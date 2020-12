Anagrafe, quasi 80mila carte di identità rilasciate nel 2020. Nove su dieci sono elettroniche

Oltre 71mila carte d’identità, di cui il 93% elettroniche, sono state rilasciate quest'anno dall'Anagrafe di Torino (i dati però si fermano al 30 novembre, quindi per l'ultimo dell'anno il numero arriverà sfiorare quota 80mila). Un risultato per certi versi sorprendente, viste le difficoltà del 2020. “Abbiamo dovuto gestire due lockdown e, in mezzo, il referendum – ha spiegato all'Ansa il dirigente dei Servizi Civici Enrico Donotti –. Sono molto soddisfatto di come la struttura ha reagito e di come sono migliorati i servizi".

In particolare, negli ultimi mesi sono stati circa novemila i documenti rilasciati ogni mese. L'obiettivo, per il 2021, è quello di raggiungere quota centomila carte d’identità elettroniche. Sempre per quanto riguarda il 2020, invece, i certificati rilasciati agli sportelli entro il 30 novembre sono stati 160mila, la metà dei quali nelle sedi decentrate, mentre quelli prenotati tramite modulo web sono stati oltre 55.300.

"Le difficoltà degli anni passati sono state superate – ha sottolineato Donotti – anche grazie alle convenzioni con tabaccherie, esercizi commerciali, istituti bancari, società partecipate, per rendere ancora più distribuito sul territorio il servizio di certificazione". I certificati emessi attraverso le edicole convenzionate sono stati 13.600, 81mila attraverso gli ordini professionali convenzionati, 4.800 presso i totem negli esercizi commerciali. Bene anche il servizio online CertificaTo, attraverso il quale sono stati emessi 33mila certificati, il 21% in più rispetto al 2019. Tra i certificati emessi, l'Anagrafe di Torino ha redatto oltre 6.200 atti di nascita, oltre 12mila atti di morte. Ricorrendo a varie modalità sono state inoltre celebrati 524 matrimoni e 32 unioni civili, mentre hanno prestato giuramento 2.524 neo-cittadini.

"Per il 2021 – ha concluso Donotti – puntiamo a sottoscrivere ulteriori convenzioni con soggetti interessati all'emissione di certificati online. Vogliamo installare ulteriori totem in punti strategici e armonizzare gli orari delle sedi anagrafiche decentrate". Una task force formata da personale di altri servizi comunali, 60-70 persone, andrà a supportare gli uffici anagrafici in orario straordinario, così da sperimentare aperture fino alle 18 presso la sede centrale, dove è stata installata una cabina fotografica, e di ampliare la disponibilità degli appuntamenti il sabato.