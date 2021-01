Torino guarda con sgomento a Washington: "Ciò che accade è inaccettabile"

"I fatti che stanno accadendo a Washington sono inaccettabili". Tra coloro che in questa serata di mercoledì guardano con sgomento le immagini che arrivano dagli Stati Uniti (con lo scontro tra le istituzioni e i supporter del presidente americano uscente, Donald Trump, arrivati a bloccare la ratifica dell'elezione di Joe Biden) c'è anche chi - con gli Usa - ha contatti e rapporti quotidiani. E' Enrico Maria Rosso, rappresentante onorario della Camera di Commercio Americana a Torino.



E il suo giudizio non ammette fraintendimenti: "Gli Stati Uniti d'America devono essere un grande esempio di democrazia per il mondo - prosegue -. Sono profondamente addolorato per le disgustose immagini che stanno arrivando da Washington. Non accettare una sconfitta alle elezioni è una sconfitta per il Mondo intero. La più grande Democrazia Mondiale non può permettersi queste immagini, anche se ci può essere delusione da parte di chi ha perso".



E conclude: "Dimostrare di supportare anche chi ha vinto vuol dire rispetto per i cittadini ed è questo il messaggio che si deve dare a tutti ma soprattutto ai giovani. Si rischia un esempio negativo che può anche estendersi a macchia d’olio e venga emulato. Guai a diffondere questo odio. Mi auguro che prevalga un senso di civiltà e serietà in questo momento così delicato per il Mondo intero".