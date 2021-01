A scuola a colpi di pedale: ecco la sfida per famiglie, presidi e amministrazione

Con la scuola che riparte (lameno per elementari e medie), la Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico ancora una volta ricorda e invita famiglie, dirigenti scolastici e amministrazione a sostenere e facilitare l’uso della bicicletta e dei monopattini da parte degli studenti e delle studentesse in ogni modo.

"La bicicletta e il monopattino sono mezzi di trasporto che per loro natura consentono di mantenere il distanziamento fisico fra le persone, oltre a contribuire al benessere di chi li utilizza, rafforzando il sistema immunitario e contribuendo all’attività fisica all’aria aperta dopo mesi di sedentarietà. Portare le persone dall’uso dei veicoli privati a motore a quelli più ecologici e ad impatto zero sulle emissioni è un forte contributo al problema dell’inquinamento atmosferico", sottolinea ancora la Consulta della Mobilità.

"Deve essere impegno dell’Amministrazione, insieme a tutta la collettività, evitare che il contingentamento dei mezzi porti ad un riversamento delle persone sull’uso dell’auto privata per accompagnare i figli, creando così un doppio danno sanitario. Ricordiamo, come anche presentato dal Comitato Torino Respira con l’analisi dei dati del 2020, che il traffico a motore continua ad essere una delle principali cause dell’inquinamento dell’aria".

Sul tema della moderazione del traffico, la Consulta invita l’Amministrazione a informare la cittadinanza sull’avanzamento delle pedonalizzazioni, richieste dalle oltre 100 scuole torinesi, proposte dalla Consulta in data 14 settembre 2020 e ribadito anche lo scorso 25 settembre 2020 durante il “Bike-to-school” nazionale. "Attendiamo con grandi aspettative i 4,9 mln € che permetteranno di ampliare le infrastrutture e la manutenzione degli assi ciclabili, ma nel frattempo servono azioni tempestive per un’esigenza di cui si parla ormai da mesi".

Di seguito, alcuni consigli da parte delle associazioni:

individuare e attrezzare spazi per parcheggiare bici e monopattini all'interno delle scuole in modo sicuro, ad esempio installando archetti nei cortili o adibire un locale all'interno della scuola. Per agevolare i mobility manager scolastici nell'individuare gli spazi per parcheggi bici e monopattini, la Consulta si rende disponibile a dare pareri a chi ne sentisse l'esigenza.

suggerimenti per percorsi pedonali (es.: pedibus), da alternare a quelli in bici o monopattino, per raggiungere le scuole

Inoltre ricordiamo che le 14 associazioni che compongono la Consulta, già da anni organizzano attività (come bicibuspedibus, progetto Towndem per aiutare a individuare i percorsi più appropriati e sicuri per raggiungere il proprio luogo di lavoro, ecc) che hanno lo scopo di supportare le famiglie interessate ad usare la bici o accompagnare i figli a piedi, ma che non sono abituate a farlo o che hanno dubbi o bisogno di aiuto.