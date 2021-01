Migranti sfiniti tra la neve e il buio: li soccorre la Croce Rossa a Claviere

Una terribile avventura, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e degli uomini della Croce Rossa per portare in salvo alcuni migranti che stavano cercando di attraversare il confine tra la valle di Susa e la Francia, ma che hanno dovuto cedere al buio, la neve, il freddo e la stanchezza.

E' successo ieri sera a Claviere: a raccogliere la richiesta d'aiuto è la squadra della Croce Rossa in servizio in zona di frontiera Italia/Francia: sono tre persone, in buone condizioni di salute, "ritornati a valle per sfinimento e a causa del sopraggiungere del buio, della neve alta e delle temperature molto rigide", come racconta la stessa Croce Rossa sui social.