Quattro donne, residenti in una comunità per vittime di abusi, a Oglianico, nel Canavese, sono rimaste intossicate da una fuga di monossido di carbonio. E' successo ieri.

L'allarme per tre di loro è scattato alle 21.30, mentre la quarta era già stata portata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino nel pomeriggio.

Nessuna è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per definire le cause dell'incidente, forse dovuto a un problema nello scarico della caldaia.