Da Vinovo a Carmagnola, nel Torinese la morte arriva sempre più spesso tra le mura domestiche

Il caso del padre di 39 anni che nella sua abitazione ha ucciso prima la moglie, poi il figlioletto di 5 anni e infine ha tentato invano il suicidio gettandosi dal balcone, arriva infatti in scia a un preoccupante elenco di omicidi (e suicidi) che per l'ultima volta aveva fatto parlare di sé lo scorso 9 novembre a Carignano , quando un operaio aveva sparato alla moglie e ai due figli.

Episodio simile a quello verificatosi il 26 settembre 2020, a Venaria , quando Antonino La Targia, 46 anni e ridotto su una sedia a rotelle, ha atteso e ucciso nel parcheggio davanti a casa Maria Masi, che avrebbe compiuto 42 anni la settimana successiva e con la quale erano in corso le pratiche per la separazione.

In passato, la vice presidente del Senato e senatrice Pd Anna Rossomando, aveva commentato con queste parole i drammi consumatisi in casa: "I dati disponibili confermano che la stragrande maggioranza dei femminicidi avviene tra le mura domestiche e i responsabili sono spesso partner o ex partner. C'è poi un elemento ulteriore, come la presenza di un'arma in casa, a quanto si apprende, regolarmente denunciata. Dunque un caso che sembrerebbe rientrare in dinamiche purtroppo già note che dobbiamo continuare a combattere con tutti gli strumenti a nostra disposizione, sia legislativi che di prevenzione".